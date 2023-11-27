Контрольное управление томской мэрии возглавит чиновник из Омска

Увеличилось число бывших омских чиновников, приглашенных в команду нового мэра Томска Дмитрия Махини. Контрольное управление городской администрации возглавит Валерия Чеснакова.

«Во-первых, глубоко убежден, что на посту руководителя контрольного управления необходим человек, которому не будут мешать местные родственные и дружеские связи. Во-вторых, Валерия Владимировна была моим советником и зарекомендовала себя как человек надежный, способный поддерживать порядок во всем»,— пояснил господин Махиня кадровое решение в своем Telegram-канале.

Напомним, Дмитрий Махиня был избран мэром решением городской думы Томска 5 сентября 2023 года. Ранее он занимал пост заместителя главы Омска. Одним из своих заместителей в Томске (по безопасности и общим вопросам) господин Махиня уже назначил Владимира Радула, который возглавлял аппарат губернатора Омской области.

Глава Томска после своей инаугурации предложил заместителям мэра продлить контракты на три месяца. 27 ноября Дмитрий Махиня сообщил о переназначении на этот пост Николая Глебовича, который «доказал свой профессиональный статус».

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Валерий Лавский