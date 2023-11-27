Саратовские власти объявили конкурс на закупку автобусов вместо отмененного

Власти Саратовский области ищут поставщиков 74 автобусов. Соответствующую информацию на портале «Госзакупки» разместило ГКУ СО «Государственное агентство по централизации закупок».

Начальная цена всех аукционов составляет почти 985 млн руб.

Ранее чиновники собирались приобрести для региона 82 новых транспортных средства до конца года, однако министр транспорта региона Алексей Петаев сообщил, что в установленный срок производители не успеют поставить планируемый к закупке автопарк.

В результате власти заключили контракт лишь на восемь машин, остальное перенесли на следующий год.

Никита Маркелов

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