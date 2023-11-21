Закупку автобусов для Саратова за 600 миллионов хотят перенести на следующий год

Закупку 82х новых автобусов для Саратова хотят продлить до февраля 2024 года. Соответствующие поправки в проект бюджета поддержали члены комитата по бюджету, налогам и собственности областной думы.

Доклад парламентариям представила министр финансов региона Ирина Бегинина. По ее словам, в этом году регион успел получить только 8 автобусов. Министр транспорта Алексей Петаев добавил, что конкурсные процедуры завершат в этом году, однако поставка завершится до конца января 2023 года.

По словам чиновника, решение было принято по просьбе производителей, которые не успевают справиться с заказом.

Господин Петаев также не смог уточнить, по каким маршрутам будет курсировать новый подвижной состав.

Общая стоимость закупки составляет 598 млн руб.

Никита Маркелов

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