ВТБ запустил новый накопительный счет в рублях, ставкой которого можно управлять самостоятельно. Розничные клиенты получат на ежедневный остаток 15% годовых в первые три месяца, а затем смогут получать повышенный доход, оплачивая товары и услуги картами банка. Дополнительный процент будет начислен вкладчикам, получающим зарплату или пенсию в банке. В результате клиенты смогут увеличить ставку по своему накопительному счету сразу на 5 п. п. На первом этапе открыть новый накопительный «ВТБ-Счет» можно будет в отделениях банка и в веб-версии «ВТБ Онлайн». С 1 декабря такая возможность появится и в мобильном приложении для устройств на Android.

Продавцы «Авито» с хорошим рейтингом, от 4,5 баллов, впервые смогут продавать вещи с 80-процентной скидкой до 20 декабря, рассказала компания «РИА Новости». 27 ноября будет запущена первая федеральная «"Авито" Распродажа», на которой будет представлена одежда, обувь, электроника и другие товары в новом и отличном состоянии от профессиональных и частных продавцов с высоким рейтингом.

Более четверти россиян (26%) сталкивались с ограничениями по гендерному признаку на работе. Об этом говорят результаты исследования, которое провел сервис «Работа.ру» (есть в распоряжении РБК Life). Для женщин проблема стоит острее: почти каждая третья участница опроса заявила, что ощущала на себе предвзятое отношение со стороны работодателя. Доля аналогичных ответов среди мужчин составляет только 19%.