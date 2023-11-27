За поджог релейного шкафа задержали двух новосибирцев

В Новосибирске задержаны двое подозреваемых в поджоге релейного шкафа на перегоне между станциями Клещиха и Чемской, сообщает Транспортная полиция Сибири.

Местным жителям в возрасте 17 и 20 лет в одном из мессенджеров поступило предложение заработать 20 тыс. руб. за поджог, считают следователи. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 281 УК РФ (Диверсия). По этой статье им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что суд Новосибирска продлил еще на 2 месяца 11 дней (по 24 января 2024 года) заключение под стражей четырем обвиняемым в диверсии на железной дороге. Они были задержаны в мае. По версии следствия, на их счету несколько диверсий — поджоги двух релейных шкафов на железнодорожных переездах в апреле и фронтового бомбардировщика Су-24 на авиационном заводе им. В. П. Чкалова накануне Дня Победы.

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Александр Киселев