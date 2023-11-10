Суд продлил арест четырем обвиняемым по делу о диверсии в Новосибирске

Ленинский суд Новосибирска продлил еще на 2 месяца 11 дней (по 24 января 2024 года) срок заключения под стражей обвиняемым в диверсии на железной дороге. Как рассказали в суде, таким образом, было удовлетворено соответствующее ходатайство Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Фигурантами этого дела, по информации суда, являются Скоробогатов В.А., Веселов К.П. и двое несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае силовики задержали в Новосибирске группу молодых людей, на счету которой, по версии следствия, несколько диверсий — поджоги двух релейных шкафов на железнодорожных переездах в апреле и фронтового бомбардировщика Су-24 на авиационном заводе им. В. П. Чкалова накануне Дня Победы. Один из задержанных предположительно получал заказы на диверсии и расценки на них через мессенджер.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 281 (диверсия, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев