УФАС в Петербурге оштрафовало «Яндекс» за нарушение закона «О рекламе»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу оштрафовало ООО «Яндекс» на 300 тыс. рублей за отсутствие необходимых сведений в рекламе финансовых услуг, сообщили в пресс-службе ведомства.

На платформе была распространена реклама способа заработка с помощью пассивного дохода. Согласно соответствующему закону, при продвижении подобных услуг необходимо указывать наименование лица, который этим занимается. Однако в рекламе, которую распространило ООО «Яндекс», такой информации не было.

«ООО "Яндекс" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. В настоящее время ООО "Яндекс" уже оплатило штраф в полном размере»,— говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что управление службы по Петербургу выдало предупреждение ООО «Оллрэди» за неаргументированную информацию о своих достижениях, размещенную на сайте компании.

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