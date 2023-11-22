УФАС обратила внимание на преувеличившую свои заслуги компанию в Петербурге

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу выдало предупреждение ООО «Оллрэди» за преувеличение своих заслуг, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация, размещенная на сайте компании, нарушает ст. 14.3 Закона о защите конкуренции. С жалобой в УФАС на ООО «Оллрэди» обратилась организация «НПК Морсвязьавтоматика», так как у нее сорвалось заключение договора с контрагентом. Представители партнера заявили, что решили сотрудничать с их конкурентами.

На странице ответчика указано, что ООО «Оллрэди» — «крупнейший продавец лазерного и фрезерного оборудования на рынках России», а сотрудники компании уже 15 лет осуществляют деятельность в этом направлении, однако организация основана в лишь 2018 году. Сотрудники УФАС выяснили, что у ответчика нет доказательств их статуса как лидера. Указанные сведения создают впечатление о большой значимости компании и ее продукции по сравнению с конкурентами, что нарушает Закон о защите конкуренции.

«Санкт-Петербургское УФАС России выдало ООО «Оллрэди» предупреждение о необходимости прекращения действий по нарушению статьи 14.3 Закона о защите конкуренции, путем изъятия из публичного доступа со страниц спорной информации. Срок исполнения предупреждения – 17 декабря 2023 года»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники УФАС оштрафовали АО «Альфа-Банк» на 350 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу.

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