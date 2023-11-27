«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что происходит на глобальных рынках в целом и на российском рынке ценных бумаг в частности? Какие есть интересные темы и активы для инвесторов? Например, на что стоит обратить внимание в технологическом и банковском сегментах? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с руководителем инвестиционного департамента компании CB Partnership Иваном Сергеевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Последние отчетности наших банков, конечно, впечатляют. И главный вопрос в том, остаются ли инвестиции в данный сегмент хорошей идеей для инвесторов.

Иван Сергеев: Действительно, банки публикуют очень сильную отчетность. Например, на прошлой неделе мы увидели отчетность ВТБ. Банк получил более 400 млрд руб. чистой прибыли и убедил инвесторов в том, что по итогам текущего года прибыль будет выше 430 млрд руб. У компании прекрасная, скажем так, отдача на капитал — выше 25%. Цифры очень сильные. Но при этом в прогнозах на следующий год банк более консервативно подходит к своим результатам, закладывая где-то 300-400 млрд руб. чистой прибыли по прошлому году. Поэтому вопрос об инвестиционной привлекательности для инвесторов остается открытым. Нужно понимать, будут ли дивиденды, что акционер получит, если эту бумагу купит. Пока что ясности по дивидендам ВТБ нет.

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