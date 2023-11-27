За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область семью различными боеприпасами

В воскресенье, 26 ноября, ВСУ ударили по Белгородской области семью различными боеприпасами, среди которых были гранаты, мины и взрывные устройства. Пострадавших и разрушений в результате инцидентов нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе в селе Щетиновка с беспилотника было сброшено два самодельных взрывных устройства. Также по населенному пункту выпустили три гранаты.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старого — установлено попадание двух мин.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 39 боеприпасами. Все происшествия обошлись без последствий.

Алина Морозова

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