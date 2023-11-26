За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 39 различных боеприпасов

За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области 39 различными боеприпасами. Согласно ежедневной сводке, публикуемой губернатором Вячеславом Гладковым в Telegram, пострадавших и разрушений ни в одном из населенных пунктов не зарегистрировано.

В Белгородском районе по селу Щетиновка выпустили четыре артиллерийских снаряда, зафиксировано пять гранатометных выстрелов, по селу Устинка — девять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — один гранатометный выстрел, по селу Нехотеевка — два артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка сбит дрон-камикадзе.

В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с беспилотника сбросили одно взрывное устройство.

В Валуйском горкруге под минометный обстрел попало село Вериговка, зафиксировано четыре прилета.

В Волоконовском районе из гранатомета обстреляна окраина хутора Старый, установлено шесть гранатометных выстрелов.

В Грайворонском горокруге в селе Пороз атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи.

В Краснояружском районе на окраине села Репяховка средствами радиоэлектронной борьбы посадили дрон-камикадзе, который затем сдетонировал на земле. Под артобстрел попала окраина села Староселье, зафиксировано два прилета.

В Шебекинском горокруге по селу Муром выпустили два минометных снаряда.

Мария Старикова