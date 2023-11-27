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Коммерсантъ FM
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«Сравни»: в третьем квартале банки одобрили только 37% заявок на кредиты МСБ

За третий квартал 2023 года только 37% заявок на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса были одобрены российскими банками. Это следует из исследования аналитиков финансового маркетплейса «Сравни».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Больше всего заявок на кредиты поступило от представителей торговли — 42% общего числа заявок. На втором месте — представители строительной отрасли (27%). Около 10% заявок подали компании, работающие в сферах услуг и транспорта.

Средний размер запрашиваемого кредита составил около 10 млн руб. Однако средний размер выданных кредитов в три раза меньше — около 3,6 млн руб. Средний срок кредитования составил 36 месяцев.

Малый и средний бизнес чаще всего получал отказы в кредитовании из-за отсутствия прибыли, бухгалтерского и налогового учета, оборотов по расчетному счету и небольшому сроку регистрации.

Как правило, кредиты для малого бизнеса запрашивали в Москве (31,4%), Санкт-Петербурге (6,8%), Краснодаре (3,7%), Омске (3,6%), Самаре и Екатеринбурге (по 2,8% от заявок).

Самые популярные цели кредитования малого предпринимательства — развитие бизнеса (10,7% заявок), льготные программы МСБ (6,7%), а также кредиты под любые цели (4,5%). Среди различных целей лидируют запросы на финансирование для расширения бизнеса (10,7% заявок), обеспечения оборотных средств или получения возобновляемой кредитной линии.

За год банковские ставки для малого бизнеса выросли на 14%. Если в начале года стандартная ставка составляла 11–15%, то после повышения ставки ЦБ банки ее подняли до 15–17% годовых, а затем — до 25%.

В качестве альтернативы кредитованию для малого и среднего предпринимательства в текущем году стали лизинговые программы. Средняя сумма запрашиваемого лизинга составила 9,4 млн руб., а размер выданного лизинга — 8,2 млн руб. В топ-3 категорий имущества для лизинга вошли легковые автомобили, грузовой транспорт, а также специальная техника.

Согласно данным индекса RSBI, в октябре в сфере малого и среднего бизнеса ухудшились настроения, несмотря на то что показатели работы были в зоне роста. Ожидания прибылей и сохранения доступности заемного финансирования ухудшились. По данным RSBI, из-за повышения ключевой ставки все меньше предпринимателей смогли получить кредиты в октябре.

Как малый бизнес ощутил охлаждение экономики — читайте в материале «Прогноз делового климата адекватный».

Анастасия Ларина

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