В Москве продлено штормовое предупреждение из-за снега и ледяного дождя

Объявленное в Москве штормовое предупреждение из-за сильного снега и ледяного дождя продлили до 13:00. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Он уточнил, что ледяной дождь возникает, когда на высоте 1000–1500 м температура положительная, и снег тает, но после этого, попадая в более низкие слои атмосферы, образовавшиеся капли воды быстро замерзают. Синоптик назвал это опасным явлением.

В Москве и области действует желтый уровень погодной опасности. По прогнозу центра «Фобос», в столице за сутки может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% месячной нормы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе идет самый мощный снегопад за последние 40 лет. По его словам, на дорогах быстро образуется гололед, для их расчистки привлекли более 3 тыс. человек.

Лаура Кеффер