Долги жителей Черноземья по ипотеке превысили 600 млрд рублей

К осени 2023 года задолженность жителей шести регионов Черноземья по ипотечным кредитам превысила 600 млрд руб. На 1 октября объем еще не выплаченных займов достиг 626 млрд руб., сообщили «Ъ-Черноземье» в главном управлении Банка России по ЦФО. При этом в начале года показатель находился на уровне 500 млрд руб., увеличившись за десять месяцев более чем на 100 млрд руб.

Объем долгов жителей Черноземья по жилищным кредитам за восемь лет вырос в пять раз, отмечают в ЦБ

Наибольшую в макрорегионе задолженность по ипотеке, по данным регулятора, скопили жители Воронежской области — 204 млрд руб. на 1 октября 2023-го. Показатель Белгородской области несколько ниже — 123,9 млрд руб. В Курской (86,4 млрд руб.), Липецкой (84,5 млрд руб.), Тамбовской (66,9 млрд руб.) и Орловской (60,1 млрд руб.) областях суммы оказались сопоставимыми друг с другом.

Доля ипотеки в кредитах физлиц в макрорегионе приблизилась к 50% (48,8% на 1 октября). Выше показатель в Воронежской (51,6%) и Орловской (49,4%) областях, а ниже всего — в Липецкой области (46,4%). Как отметили в ЦБ, в 2015 году доля ипотеки в среднем в Черноземье составляла 28,1%.

Средневзвешенную ставку по ипотечным кредитам в Черноземье ЦБ по итогам трех кварталов 2023-го оценивает в 8,3% годовых.

В Банке России также привели оценку динамики цен на первичном и вторичном рынке жилья в Воронежской области. По его оценке, на октябрь 2023 года 1 кв. м недвижимости в новостройках вырос в цене, в среднем, до 95,9 тыс. руб., а на вторичном рынке — до 80 тыс. руб.

Заместитель управляющего воронежским отделением Банка России Анна Сухова отметила, что «в сентябре были зафиксированы пиковые в этом году выдачи ипотеки».

«Вместе с тем качество ипотечных кредитов стало постепенно ухудшаться,— отметила госпожа Сухова.— Это связано со снижением банками требований к клиентам и участившимся выдачами рискованной ипотеки. Поэтому с октября регулятор принял меры, направленные на ограничение таких кредитов. Они касаются ипотеки на новостройки, если долговая нагрузка заемщика выше 70% или первоначальный взнос по кредиту ниже 30%. Самые высокие, запретительные надбавки установлены для наиболее рискованных кредитов, когда взнос ниже 20% или долговая нагрузка клиента выше 80%. Исключение составляют кредиты по льготным программам. Рассчитываем, что предпринятые шаги стабилизируют рынок и снизят закредитованность граждан»

Почему жители Черноземья так быстро увеличивают долги перед банками — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников

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