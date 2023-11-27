На Байкале организованы поиски катера с четырьмя рыбаками

Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России проводят спасательную операцию, связанную с розыском четырех рыбаков. Их катер сломался поздно вечером 26 ноября в районе полуострова Святой Нос на Байкале. Как сообщили «Ъ» в МЧС Республики Бурятия, в настоящее время из-за сложных метеоусловий на озере в район поисков не могут добраться спасательный катер и вертолет.

«Вечером 26 ноября в диспетчерские службы поступило сообщение о том, что на озере Байкал в пяти километрах от полуострова у катера сломался мотор. Четыре человека, находящиеся на борту, смогли дозвониться до родственников. Связь с ними еще поддерживается»,— уточнили в ведомстве.

Со ссылкой на данные метеослужб также сообщается, что в акватории Байкала сейчас проходит холодный фронт с низкой облачностью, сильным ливневым снегом и ветром с порывами до 20 метров в секунду.

Влад Никифоров, Иркутск