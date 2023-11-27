Более половины новосибирцев оплатят новогодние корпоративы из своего кармана

В Новосибирске лишь 44% организаций планируют полностью оплатить сотрудникам новогодние корпоративы, выяснили аналитики «Зарплаты.ру». В 35% компаний расходы на корпоратив делят между собой сотрудники и организация, у 21% работодателей сотрудники полностью оплачивают корпоратив. В основном суммы варьируются от 1 тыс. руб. до 3 тыс. Об этом сообщили 65% опрошенных. Еще 24% рассказали, что на празднование Нового года в офисе они скидываются менее чем по 1 тыс. руб., а 13% рассказали, что сумма составляет от 3 тыс. руб. с человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Большинство компаний, планирующих корпоратив, будут отмечать его в банкетном зале, ресторане или кафе (72%), в офисе – 17%, за город на турбазу планируют перенести праздник 6% организаций. Как отмечает «Зарплата.ру», 71% опрошенных намерены купить одежду специально для торжества. При этом 56% потратят на нее до 5 тыс. руб., 20% — 5-10 тыс.руб., 15% — 10-15% тыс. руб., 9% — более 15 тыс.

Отмечать Новый год планируют 78% компаний. На 97% корпоративов будет разрешен алкоголь.

Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», спрос на аренду площадок для новогодних корпоративов по итогам октября в округе вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Вдвое чаще стали искать и организаторов праздника. В то же время на фоне инфляции затраты на праздничные мероприятия увеличились на 15–30%.

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Оксана Павлова