ByteDance покинет игровой рынок

ByteDance планирует закрыть свое игровое подразделение Nuverse, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. В компании подтвердили агентству эту информацию, но отказались предоставить какие-либо детали этого процесса.

«Мы регулярно анализируем свой бизнес и вносим коррективы, чтобы сосредоточиться на долгосрочных стратегических направлениях роста. После недавнего анализа мы приняли трудное решение реструктурировать наш игровой бизнес»,— заявил представитель компании.

По данным источников, руководство компании уведомит сотрудников о своем решении в ближайшие дни, при этом некоторые из работников узнали об этом еще в выходные. Компания намерена прекратить разработку всех игровых продуктов, которые еще не были выпущены. Те же игры, которые уже находятся на рынке, будут переданы другим игровым издателям. Решение не коснется только казуальных игр, запущенных на TikTok и его китайской версии Douyin.

Nuverse было создано в 2019 году. В 2021 году ByteDance провела реструктуризацию бизнеса, и Nuverse стало одним из шести основных подразделений компании, на которые руководство делало ставку. Однако за эти годы у ByteDance так и не появилось ни одной по-настоящему успешной игры.

Кирилл Сарханянц