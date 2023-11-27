Члены экипажа севшего на мель сухогруза в районе Анапы не пострадали

Члены экипажа севшего на мель сухогруза под флагом Белиза не пострадали, течи нет. Об этом сообщает пресс-служба РосМорРечФлота.

На борту судна «Bkue Shark», загруженного 2,8 тыс. тонн ячменя, находится 21 человек. Членами экипажа являются граждане Сирии, Индии и Египта.

Экстренные службы находятся в режиме готовности. Спасательная операция начнется как только установятся благоприятные погодные условия.

Инцидент произошел в ночь на 27 ноября. Во время погрузки в порту Тамани на судно пришло уведомление о штормовом предупреждении. Команда вывела сухогруз на якорную стоянку, однако сильные порывы ветра и высокие волны сорвали судно с якоря, после чего оно дрейфовало в море около трех часов.

Анастасия Донскова

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