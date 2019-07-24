К июлю 2020 года под Воронежем могут построить производственный корпус для малого бизнеса

Производственный корпус для размещения малых и средних предприятий в южной части индустриального парка «Масловский» под Воронежем планируется сдать в эксплуатацию в июле 2020 года. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в региональном правительстве, проектирование объекта обещают завершить уже в сентябре, после чего будут заключены контракты на строительно-монтажные работы. К этому же периоду облправительство намерено детализировать условия для размещения инвесторов. Приоритетом власти считают доступную величину аренды для малого и среднего бизнеса, а также приемлемую стоимость энергоресурсов. Кроме того, резиденты смогут рассчитывать на действующие экономические преференции в ИП «Масловский». На данный момент участки в южной части промпарка выделены трем малым резидентам: ООО «Карбофер Метсервис» (производит металлоизделия), ООО «Химагрегат» и ОАО «Автоген» (выпускает автогенераторы).

О том, с чего начиналось создание в Воронежской области особой экономической зоны, в публикации “Ъ-Черноземье” «Владимир Путин поверил в особенность воронежской экономики».

Ирина Лобанова