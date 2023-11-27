ФСБ: задержана жительница Самары, склонявшая военных перейти на сторону ВСУ

ФСБ сообщила о задержании в Самаре женщины, которую подозревают в склонении российских военнослужащих к переходу на сторону вооруженных сил Украины. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Женщине грозит пожизненное лишение свободы.

«В Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. Задержанная склоняла российских военнослужащих—участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ»,— сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС). Спецслужба утверждает, что в качестве аргументов задержанная использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие вооруженные силы России.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».