На Кубани восстановили движение девяти поездов, задержанных из-за шторма

На Кубани восстановили движение девяти поездов, задержанных из-за повреждения контактной линии электропередач деревьями, поваленными сильным ветром на железнодорожное полотно в Лазаревском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В общей сложности было приостановлено движение трех поездов дальнего следования и шести пригородных. Простой составил около пяти часов.

В общей сложности в Краснодаре ветер с порывами до 25–32 м/с повалил 255 деревьев. На местах работают 18 бригад специалистов от муниципалитетов (96 человек).

В поселке Ясенская Переправа в Ейском районе в результате нагона подтопило дорогу, ведущую в поселок. Из поселения и станицы Должанской эвакуировали и разместили в ПВР 42 жителей, в том числе 12 детей.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram