В Воронеже согласовали проект реконструкции театра кукол за 15 млн рублей

Архитектурная комиссия при воронежском отделении Союза архитекторов России согласовала проект реконструкции театра кукол имени Валерия Вольховского на проспекте Революции в облцентре. После доработки «отдельных деталей» он будет направлен на экспертизу. Об этом сообщили в организации. По данным портала госзакупок, документацию составлял московский «ПГС-Проект» за 15,1 млн руб. Источником финансирования выступает областной бюджет. Работы необходимо выполнить в течение 270 дней с даты заключения контракта (27 апреля 2023 года).

Как театр может выглядеть после очередной реконструкции. Фото из проекта

Фото: предоставлено воронежским отделением Союза архитекторов России

В ходе заседания члены комиссии рекомендовали подрядчику убрать водосточные трубы на фасаде за колонны и выполнить их в цвете фасада, проработать архитектурную подсветку, подобрать вишневый цвет для кресел в зрительном зале, убрать из проекта витраж на первом этаже, в зоне отдыха на втором этаже заменить стекло на клетке для птиц драпировкой, разместить модульную трибуну на третьем этаже, а также «раскрыть пространство» и убрать подсветку потолка в музее, «оставив привычную камерность».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Проджектситигрупп-Проект» («ПГС-Проект») было зарегистрировано в Москве в 2017 году для деятельности в области архитектуры. Уставный капитал — 600 тыс. руб. 50% компании принадлежит ее генеральному директору Василию Мигаленюку, еще 50% — Светлане Мадиевой. Они также владеют по 25% столичного застройщика «Прогресс сталь констракшн», еще 50% ООО принадлежит Ирине Комогоровой. Выручка «ПГС-Проекта» в 2022 году составила 94 млн руб. (в 2021-м — на 99% меньше, 47 млн руб.), чистая прибыль — 37 млн руб. (в четыре раза меньше, 8,9 млн руб.). С 2018 года компания получила 40 госконтрактов на 234,5 млн руб. в сумме. Крупнейшими заказчиками являются управление капстроительства Калужской области (36,4 млн руб.), управление капстроительства Северной Осетии (28,6 млн руб.) и министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (26,8 млн руб.).

Предыдущая реконструкция театра кукол была проведена в 2020-2021 годах. Работы проводило местное ООО «Ремонтно-строительная компания ''Панорама''» за 88,8 млн руб. В конце 2020 года региональное отделение Союза архитекторов России направило губернатору Александру Гусеву обращение с просьбой взять под контроль и «решить кризисную ситуацию», возникшую в связи с «неприемлемыми способами выполнения работ». Речь шла о возможном использовании керамогранита при отделке фасада и замене лепных деталей пластиковыми имитациями. Тогда же правительство Воронежской области создало рабочую группу по контролю за реконструкцией театра. В январе 2021-го ход обновления объекта проверила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова (с сентября 2022 года не занимает эту должность). После реконструкции театр должен был открыться в октябре того же года.

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Алина Морозова

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