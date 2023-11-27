В Анапе восстанавливают поврежденные линии энергоснабжения

В Анапе продолжают устранять последствия ночного шторма. В его результате в акватории пляжа Витязево сел на мель сухогруз под флагом Белиза. Розлива нефтепродуктов не произошло, сообщили в пресс-службе администрации города.

С 20:00 26 ноября горожане направили 27 сообщений об упавших деревьях. Позже ветер вызвал частичное обрушение кровли многоквартирного дома на улице Ленина, 180.

На курорте всю ночь восстанавливали поврежденные линии энергоснабжения, работы продолжаются. Также городские службы устраняют последствия сильного ветра: расчищают дороги от обломков, убирают повреждения, удаляют преграды.

В пресс-службе мэрии напомнили, что 27 ноября отменили занятия в школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования. Коллективы этих учреждений будут работать в штатном режиме и устранять последствия непогоды. Горожан призвали остаться дома и внимательнее следить за детьми.

Вячеслав Рыжков

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