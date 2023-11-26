В Анапе 27 ноября из-за шторма отменили занятия в школах и детсадах

В школах и детских садах Анапы 27 ноября отменены занятия из-за разбушевавшейся стихии. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«В связи со сложными погодными условиями принято решение сделать 27 ноября выходным днем для воспитанников детсадов, школ, учреждений допобразования. Их коллективы будут работать в штатном режиме, оценивая последствия стихии и устраняя их вместе с городскими службами»,— отметили в оперштабе.

Решение об отмене занятий принято вечером 26 ноября на заседании оперштаба, которое провел мэр Анапы Василий Швец. С 8:00 до 20:00 в городе выпало 14 мм осадков, порывы ветра достигали 23 м/с. Сейчас на курорте продолжают восстанавливать повреждения на линиях энергоснабжения. В городе ждут дополнительные силы из других муниципалитетов.

По прогнозам с 21:00 до 01:00 в Анапе возможно максимальное усиление ветра — с порывами до 27 м/с, нагонная волна на море. После 01:00 ветер начнет стихать, но порывы будут достигать 24 м/с. Все ответственные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Действуют мониторинговые группы в городе и сельских округах.

Всех жителей Анапы власти просят 27 ноября по возможности оставаться дома, усилить контроль за детьми. По информации спасателей, даже при снижении силы ветра, еще возможны падения веток. Понедельник городские службы посвятят исследованию зон риска и ликвидации угроз.

Татьяна Ручкина

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