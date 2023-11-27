В мэрии Ярославля заявили, что чистили город ночью

В Ярославле последствия снегопада устраняют 76 единиц техники и 120 человек. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

В соцсетях водители публикуют многочисленные видео заснеженных дорог. Сегодня, 27 ноября, город встал в 10-балльные пробки. В мэрии сообщают, что на улицах города техника работает с 21:00 26 ноября.

«За ночь прошли 2 раза основные магистрали и 1 раз второстепенные. Работы будут продолжаться до полной уборки города. Сейчас в работе 35 комбинированных дорожных машин, 30 тракторных щеток и 2 ротора на перекидку снега. На вывозке работает 3 фронтальных погрузчика и 6 самосвалов»,— рассказали в мэрии.

Алла Чижова