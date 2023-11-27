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Петербуржцев вновь предупредили о сбоях в работе системы оплаты парковки

В понедельник, 27 ноября, в Санкт-Петербурге вновь зафиксированы сбои в работе системы по оплате парковки в центре города. Об этом сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Система платной парковки работает нестабильно, и возможны сбои в оплате. Штрафы в этот период не начисляются. Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно»,— говорилось в утреннем сообщении ведомства.

Позднее в Центре управления парковками заявили, что работа системы по оплате восстановлена. «Если вы находитесь в зоне платной парковки, просим вас оплатить парковочную сессию в течение ближайших 30 мин»,— отметили в ГКУ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге придумали способ оперативно оповещать автомобилистов о проблемах в работе сервиса по оплате парковок — теперь это отображается цветом в приложениях в Telegram и «ВКонтакте».

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