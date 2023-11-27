«Воевать нельзя остановиться»

«Хамас» освободил заложника с российским гражданством. Похищенного россиянина передали представителям Красного Креста. Его зовут Рон Кривой, уточнили в МИД РФ. Всего в рамках схемы обмена «Хамас» освободит 50 человек, все они женщины и дети, а еврейское государство отпустит около 150 палестинцев из тюрем. 27 ноября должен состояться последний обмен. Но если боевики продолжат передавать Израилю других пленных, гуманитарную паузу будут продлевать. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, могут ли последние события привести к миру в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Большинство современных войн заканчиваются не полноценным мирным договором, а неким перемирием, которое перманентно продлевается и, по сути, замораживает конфликт. И далее уже задача дипломатов найти решение, которое позволит сторонам не просто прекратить стрелять, а сесть за стол переговоров и в итоге пожать друг другу руки. Примерно так все годы происходило между арабскими странами и Израилем. При вмешательстве СССР и США военные действия сворачивались, а иногда приводили к мирным соглашениям, как это случилось с Египтом в 1978-м, например.

Другое дело, когда речь идет про столкновение с террористической группировкой. С точки зрения «Хамаса», мира с Израилем не может быть в принципе. Исламистская идеология гласит, что от реки Иордан до Средиземного моря есть место только для государства Палестина. А с сионистами возможно лишь временное прекращение огня или «худна» на арабском. Именно поэтому палестинская сторона с пятницы уверена, что война завершилась, «Хамас» победил, а евреи отступили. Ведь худна — она и есть худна. Каждая военная операция в Газе так заканчивалась. Так почему же в этот раз должно быть иначе?

В еврейском же государстве на этот вопрос смотрят по-другому . Вечером 27 ноября должна быть освобождена последняя группа заложников. Далее предусмотрено продление на сутки за каждую новую группу из не менее 10 пленников. Всего эксперты прогнозируют, что на свободу выйдут 70-80 израильтян. Это означает, что 30 ноября или 1 декабря боевые действия должны возобновиться.

И тут возникает дилемма: с одной стороны, нарастает давление международного сообщества, включая американцев и британцев, катарские посредники говорят о подготовке новой масштабной сделки, но для нее требуется время и желательно без бомбардировок.

С другой, простые израильтяне, которые не простят своему правительству отказа от первоначальных целей операции: уничтожение «Хамас» и возвращение всех захваченных в плен. Даже если 100 человек вернутся в рамках нынешней сделки, то в руках террористов останутся еще более 100 израильтян.

И, главное, «Хамас» никуда не денется. А, значит, через пару-тройку лет на города страны вновь полетят ракеты. Это понимают и сотни тысяч жителей приграничных поселков, которые вряд ли согласятся вернуться домой, если опять придется по несколько часов в день проводить в бомбоубежище.

Израиль стоит перед тяжелейшим выбором. Воевать нельзя остановиться. Где правильно поставить тут запятую? Прогнозы делать крайне сложно. Скорее всего, израильская армия все-таки возобновит военные действия, но в меньшем масштабе и с упором на зачистку северной Газы. Однако если будет достигнуто соглашение об освобождении всех заложников, то я бы не исключал и полного прекращения боевых действий. На условиях международных гарантий, возможно, даже с резолюцией Совбеза ООН.

Но ожидаемого результата такое решение не даст. Договариваться с террористами нельзя. Это главное отличие войны между двумя странами и войны против разного рода джихадистов.

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