На Витебском направлении ОЖД из-за ремонта остановлено движение электричек

В связи с плановым ремонтом железнодорожной инфраструктуры в понедельник, 27 ноября, изменено движение пригородных поездов на Витебском направлении Октябрьской железной дороги до станции Поселок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании, на участке Вырица — Поселок, в частности, с 07:38 до 17:00 будет отсутствовать движение по отправлению из Петербурга, а с 10:51 до 20:07 — по прибытию в Петербург.

Подробнее с изменениями и расписанием движения электричек можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам», «Яндекс.Электрички», уточнили в СЗППК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 11 декабря на Октябрьской железной дороге запускается тактовое движение электропоездов по маршруту Санкт-Петербург — Красное Село.

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