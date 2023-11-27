Около 190 тыс. человек остается без света в Донецке

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что около 190 тыс. жителей города остается без электроэнергии. По его словам, отключено 214 котельных.

«По состоянию на 8:00 27 ноября без напряжения остается 20 подстанций, 1414 тяговых подстанций»,— написал господин Кулемзин в Telegram.

Вчера, 26 ноября, глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что по региону был нанесен массированный удар. В результате чего часть городов и районов ДНР осталась без электроэнергии. Господин Пушилин назвал ситуацию непростой. По данным украинского издания «Страна.ua», перебои с подачей электричества также были зафиксированы в Макеевке и Мариуполе.

Лаура Кеффер