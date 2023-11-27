Власти Финляндии готовы закрыть все КПП на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна готова закрыть все контрольно-попускные пункты на границе с Россией, сообщили финские СМИ.

Правительство может пойти на такие меры из-за потока беженцев, которые пытаются попасть в Финляндию через Россию. Речь идет о последнем работающем погранпункте «Райя-Йоосеппи» — «Лотта» в Кольском районе Мурманской области.

Господин Орпо указал, что в случае принятия решения о закрытии КПП запросы на предоставление убежища будут принимать в других местах, за исключением восточной границы. Премьер-министр напомнил, что подать заявление можно в аэропорту Хельсинки-Вантаа или морских портах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из Мурманской области в Петербург направили автобусы с более 200 граждан иностранных государств, которые попытались пересечь границу с Финляндией.

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