Рейс в Екатеринбург из Бангкока задержали в аэропорту Таиланда на пять часов

Самолет из Бангкока (Таиланд) в Екатеринбург задержали на более чем пять часов. Как сообщил портал Е1, пассажиров сначала держали в закрытых автобусах, где некоторые почувствовали себя плохо. Потом их отвезли в здание аэропорта, при этом точной информации о возобновлении рейса работники тайского аэропорта им не давали. «Тайцы называли два часа ожидания... и так каждые полчаса повторяется»,— рассказала порталу одна из пассажиров.

В данный момент по расписанию в Кольцово прибытие рейса «Аэрофлота» SU-653 из Бангкока ожидается в 11:35 по местному времени.

Напомним, ранее самолет с пассажирами из Екатеринбурга, летевших во Вьетнам, застрял в Казахстане на более чем 10 часов из-за погодных условий.

Ирина Пичурина

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