Самолет с уральскими туристами, летавшими во Вьетнам, застрял в Казахстане

Уральские туристы, летевшие из Екатеринбурга на остров Фукуок (Вьетнам) с остановкой в Таразе (Казахстан) застряли в Казахстане. Как сообщил портал Е1, борт вместо Тараза приземлился в Шымкенте и задерживается более чем на 10 часов из-за плохих погодных условий.

По данным издания, рейс DV452 выполняет казахстанская авиакомпания Scat Airlines. Борт приземлился примерно в 2:30 по времени Екатеринбурга. По словам пассажиров, им не разрешают выходить из самолета.

Ирина Пичурина

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