«Народный фронт» представит доклад президенту о ямах после ремонта дорог в рамках БКД

Активисты «Народного фронта» (НФ) выявили ошибки при проектировании дорожных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает “Ъ”. По информации экспертов движения, при ремонте дорог используются некачественной плитки и бордюрный камень, в результате чего через два месяца конструкции начинают разрушаться.

По данным НФ, в 2021 году на участке Складского переулка в Бийске 2021 году был проведен ремонт, однако уже к сентябрю 2023 года на этом отрезке дороги были выявлены провалы и просадки асфальта. Также в качестве примера эксперты приводят Иркутск, где в прошлом году была отремонтирована улица Шевцова за 160 млн руб. Однако из-за ошибок в проектировании талые воды подмыли пешеходные дорожки и соседние дома. В ходе проверки на этом участке дороги представители НФ обнаружили рассыпающийся асфальт, ямы и выбоины.

В числе самых распространенных ошибок также отмечаются нарушения при технологии укладки асфальта, в следствии чего вода после дождей или снегопада скапливается посреди проезжей части. Также частой проблемой является слабое информирование водителей о проведении работ, нехватка предупреждающих знаков, что приводит к наездам на рабочих, ограждения и технику.

Информацию об всех установленных нарушениях НФ намерен включить в итоговый доклад президенту России по реализации нацпроектов. Всего эксперты НФ исследовали 1,12 тыс. участков.

В 2023 году на строительство дорог рамках БКД было выделено 196 млрд руб. федеральных средств и 353 млрд руб. из бюджетов субъектов РФ. Планируется, что в завершении 2024 года будет отремонтировано 50% региональной сети вне населенных пунктов и 85% дорог городских агломераций.

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Александр Киселев