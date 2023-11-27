Суд вернул государству участок 17 га рядом с побережьем Телецкого озера

Удовлетворен иск прокуратуры Республики Алтай (РА) о возвращении государству более 17 га земли у побережья Телецкого озера. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки. Она установила, что администрация Турочакского района предоставила частному лицу земельный участок площадью более 17 га вблизи берега Телецкого озера в безвозмездное пользование без соблюдения ряда обязательных условий. Более того, участок расположен в зоне отдыха общего пользования.

Прокуратура потребовала признать сделку недействительной и возвратить земельный участок Турочакскому району по акту приема-передачи в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Решением Турочакского райсуда, оставленным без изменения Верховным судом РА, иск прокурора удовлетворен полностью.

Как пиал «Ъ-Сибирь», в середине ноября 2023 года в Алтае суд признал недействительными договоры аренды земельных участков общей площадью более 28 га возле Телецкого озера.

По данным прокуратуры региона, администрация МО «Артыбашское сельское поселение» еще в 2015 году «без соблюдения требований земельного законодательства по обеспечению публичных процедур», заключила три договора аренды участков. На них разместился палаточный городок, а также дом охотника и рыболова общей площадью 288 тыс. кв м. В дальнейшем права и обязанности по указанным договорам аренды по соглашениям были переданы иному лицу.

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Илья Николаев