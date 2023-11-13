Аренда 28 га возле Телецкого озера признана незаконной

Суд в Республике Алтай признал недействительными договоры аренды земельных участков общей площадью более 28 га возле Телецкого озера. По данным прокуратуры региона, администрация МО «Артыбашское сельское поселение» еще в 2015 году «без соблюдения требований земельного законодательства по обеспечению публичных процедур», заключила три договора аренды участков. На них разместился палаточный городок, а также дом охотника и рыболова общей площадью 288 тыс. кв м. В дальнейшем права и обязанности по указанным договорам аренды по соглашениям были переданы иному лицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Решением суда записи о праве аренды будут исключены из Единого государственного реестра.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин распорядился провести масштабную ревизию земельных отношений в регионе. «Необходимо разобраться, как и при каких обстоятельствах земельные участки в Республике Алтай выделялись ранее и могут выделяться в настоящее время. Если подозрительные или откровенно незаконные операции с землей имели место быть на территории муниципалитетов, их важно выявить, наказать виновных и исключить такие случаи в будущем»,– сказал глава региона.

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Оксана Павлова