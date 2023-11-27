В Самаре поддержали стройку жилья с минимумом паркомест в Советском районе

Участники публичных слушаний поддержали застройку жильем участка в Советском районе Самары. 11 жителей выступили за реализацию проекта. Голосов «против» не поступало. Заключение по итогам общественных обсуждений разместила городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет об участке площадью 647 кв. м. Он находится в пер. Водников, 22.

Мальцева Т.А., Сафонова О.Н. и Сафонов А.С. выступили с инициативой малоэтажной многоквартирной жилой застройки в указанном районе. По проекту число паркомест составит одна штука на две квартиры. По словам участников общественных обсуждений, новое малоэтажное жилье будет лучше старинных зданий в Советском районе.

Георгий Портнов