В Советском районе Самары предложили построить дом с минимумом паркомест

Публичные слушания на тему предоставления разрешения на использование земли в Советском районе стартовали в Самаре. На них обсуждается строительство жилья в пер. Водников, д. 22. Оповещение опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Под застройку рассматривается земельный участок площадью 647 кв.м. На нем предлагается возвести малоэтажное многоквартирное жилье с числом парковочных мест из расчета одна штука на две квартиры. Обсуждения будут проводиться до 25 ноября текущего года включительно.

Ранее в Самаре на публичных слушаниях обсуждалась застройка жильем участка площадью более восьми тыс. кв. м на ул. Шоссейной. Только один горожанин выступил против возведения высоток на указанной территории.

Георгий Портнов