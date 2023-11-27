Столкновение иномарок на трассе «Кола» привело к смерти человека

На 117-ом километре трассы «Кола» Р-21 произошла авария с участием трех иномарок, она привела к гибели одного человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Микроавтобус Ford Transit, за рулем которого был 31-летний водитель, следовал по своей полосе, но в какой-то момент выехал на встречную. Там он столкнулся Renault Arkana, который в последующем съехал в кювет. Далее произошел удар между первой иномаркой и KIA Sportage.

Полиция выявила, что управляющий Renault Arkana водитель в возрасте 42 лет скончался. Еще два человека пострадали, их направили в больницу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об аварии при съезде с КАД с тремя травмированными.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте