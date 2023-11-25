В аварии при съезде с КАД на севере Петербурга пострадали три человека

В результате ДТП при съезде с КАД на Коннолахтинскую дорогу пострадали три человека. Их доставили в медицинские учреждения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария с участием трех машин произошла в районе 16:50. За рулем Volvo был мужчина в возрасте 65 лет, он следовал от КАД в сторону Приморского района города, но в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault, из-за чего вторая иномарка съехала в кювет. На месте ДТП при неустановленных обстоятельства оказалась и Skoda с 55-летним водителем.

«В результате ДТП пострадали 3 человека, которые с травмами и повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения»,— говорится в сообщении от правоохранителей.

Полицейские ведут проверку по факту произошедшего. Они устанавливают все детали аварии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о смертельном ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области.

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