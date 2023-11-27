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Коммерсантъ FM
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Израиль с начала войны с «Хамасом» арестовал на Западном берегу 3,2 тыс. человек

Число арестованных израильскими военными палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме превысило 3,2 тыс. с начала войны в секторе Газа. Данные Палестинской комиссии по делам задержанных и бывших заключенных приводит Al Jazeera.

Среди арестованных — 41 журналист. Как утверждается, 29 сотрудников СМИ все еще остаются под стражей. Арестованы больше 200 детей и около 80 женщин. Как сообщает палестинская комиссия, были задержаны сотни больных и раненых людей, которые нуждаются в медицинской помощи.

Задержания и аресты производятся на Западном берегу на фоне войны Израиля с «Хамасом» в секторе Газа. Боевые действия начались с атаки палестинского движения. Израиль в ходе ответной операции вторгся на территорию Газы. В Израиле погибли 1,2 тыс. человек, пострадали 5,4 тыс. в секторе Газа — 14,8 тыс. и 36 тыс. соответственно. На Западном берегу пострадали около 3 тыс. палестинцев. Сейчас между сторонами конфликта действует перемирие.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Леонид Уварчев

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