Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

KMZ планирует поставить Минобороны первые морские дроны до конца года

Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) договорился о поставке 10 морских дронов Минобороны РФ, сообщил управляющий директор компании Михаил Даниленко «РИА Новости». Холдинг должен направить их до конца года. Первая опытная партия будет испытана в зоне военной операции.

«Мы называем его одноразовый катер. Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности»,— рассказал господин Даниленко.

Управляющий директор сообщил, что катер будет развивать скорость примерно 80 км/ч, запас хода составит больше 200 км. Полезная нагрузка — около 600 км. «Это может быть тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки»,— добавил господин Даниленко.

KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур РФ.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...