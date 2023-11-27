KMZ планирует поставить Минобороны первые морские дроны до конца года

Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) договорился о поставке 10 морских дронов Минобороны РФ, сообщил управляющий директор компании Михаил Даниленко «РИА Новости». Холдинг должен направить их до конца года. Первая опытная партия будет испытана в зоне военной операции.

«Мы называем его одноразовый катер. Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности»,— рассказал господин Даниленко.

Управляющий директор сообщил, что катер будет развивать скорость примерно 80 км/ч, запас хода составит больше 200 км. Полезная нагрузка — около 600 км. «Это может быть тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки»,— добавил господин Даниленко.

KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур РФ.

Леонид Уварчев