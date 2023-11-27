В Сочи восстановили железнодорожное сообщение, нарушенное из-за непогоды

В Сочи продолжается ликвидация последствий сильного ветра, сообщил мэр Алексей Копайгородский. Восстановлено нарушенное ранее железнодорожное сообщение, аэропорт работает «по фактической погоде». Никто не пострадал.

В ликвидации последствий стихии задействованы больше 250 человек и больше 80 единиц техники. Все упавшие деревья убрали с дорог.

«Сделано все необходимое, чтобы утро курорт встретил в привычном спокойном ритме. Продолжим работать в усиленном режиме вплоть до того момента, когда людям и инфраструктуре не будет ничего угрожать»,— написал господин Копайгородский в Telegram.

Штормовое предупреждение сохраняется в Сочи до конца суток 27 ноября. Возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. Жителей просят соблюдать меры безопасности.

Леонид Уварчев