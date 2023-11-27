На незапущенном заводе немецкой Bionorica под Воронежем сменился директор

В 2023 году в юрлице завода фармацевтической компании Bionorica в индустриальном парке «Масловский» в пригороде Воронежа на фоне подготовки актива к продаже сменился генеральный директор, сообщается в базе данных Kartoteka.ru. ООО «Бионорика фармасьютикал» вместо Сергея Стерликова (работал с мая 2019-го) возглавила воронежанка Тамара Ермакова.

Точная дата кадрового изменения в базе не раскрывается. Связей с другими юрлицами у госпожи Ермаковой нет.

Летом 2023-го стало известно, что Bionorica начала поиск покупателей на свой так и не введенный в эксплуатацию завод в индустриальном парке. «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к фирме, рассматривавшей приобретение предприятия, а также на представителя российского офиса Bionorica, сообщили, что решение было принято в связи с санкциями Евросоюза против РФ. В результате ввоз зарубежного сырья и специального оборудования, которые необходимы для выпуска лекарств, стал невозможен. «В настоящее время компания не может завершить оснащение и ввести в эксплуатацию свое предприятие из-за санкций со стороны стран ЕС»,— цитировало издание представителя Bionorica.

При этом в начале ноября на прошедшем в ОЭЗ совещании у губернатора Александра Гусева и регионального министра экономразвития Данила Кустова участникам мероприятия и журналистам был представлен информационный стенд, на котором проект Bionorica характеризовался как уже завершенный и введенный в эксплуатацию. На стенде сообщалось, что компания запустила его в 2020 году

На сегодняшний день, по данным Kartoteka.ru, ООО «Бионорика фармасьютикал» по-прежнему принадлежит зарегистрированному в Германии Bionorica SE. В правительстве Воронежской области не знают о ходе переговоров с возможными покупателями актива, сообщили в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» в региональном министерстве экономического развития: «Не располагаем информацией».

Завод немецкой фармкомпании в индустриальном парке «Масловский» — один из крупнейших воронежских инвестпроектов эпохи Алексея Гордеева. Он был анонсирован в 2013 году, но с тех пор несколько раз менял параметры. В итоге строительство началось лишь в 2017-м. Завод за это время подорожал сначала с 600 млн до 2,5 млрд руб., затем — до 4 млрд руб.

Стройплощадка воронежского завода Bionorica заняла в «Масловском» участок в 12,2 га. Ожидалось, что первая очередь предприятия будет выпускать 15 млн блистеров и 1,7 млн флаконов лекарств в год. В номенклатуре продукции были заявлены «средства растительного происхождения для лечения заболеваний дыхательных и мочевыводящих путей, печени, ревматизма, расстройств сна, для женского здоровья и иммунной системы». Выход на полную мощность ожидался в 2021 году.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников

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