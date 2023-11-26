В Краснодарском крае задерживаются поезда из-за падения деревьев на рельсы

На два участка железной дороги в Краснодарском крае при шторме упали деревья. Еще на одном участке в контактной сети нет напряжения. В связи с этим движение поездов в регионе задержится на два часа. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

«Сегодня в связи с неблагоприятными условиями (сильный ветер и дождь) в 19:00 выявлено отсутствие напряжения в контактной сети на перегоне Адлер—Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское—Лоо, Лоо—Дагомыс в Краснодарском крае»,— сообщается на сайте РЖД. К месту направили ремонтно-восстановительные бригады.

Сегодня, 26 ноября, из-за шторма в Крыму без света остались 40 тыс. человек. Эвакуироваться с подтопленных территорий пришлось 150 жителям. В курортном городе Саки поток воды перебил газопровод. Была временно закрыта дорога Саки—Евпатория. Десять авиарейсов, направляющихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы. Сейчас самолеты начинают возвращаться в аэропорт назначения.

Анастасия Ларина