В Н П М О 1. «Зенит» 10 3 3 33:14 33 2. «Краснодар» 9 5 2 25:13 32 3. «Динамо» 7 7 2 27:21 28 4. «Спартак» 8 3 5 23:22 27 5. «Крылья Советов» 7 5 4 34:24 26 6. ЦСКА 6 7 3 29:23 25 7. «Рубин» 7 4 5 16:20 25 8. «Локомотив» 6 7 3 24:22 25 9. «Нижний Новгород» 6 3 7 14:15 21 10. «Ростов» 5 5 6 24:27 20 11. «Урал» 5 4 7 18:25 19 12. «Факел» 5 4 7 14:18 19 13. «Оренбург» 3 5 8 17:25 14 14. «Ахмат» 3 4 9 16:22 13 15. «Балтика» 3 3 10 12:23 12 16. «Сочи» 3 1 12 16:28 10