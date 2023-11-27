Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

16-й тур

«Крылья Советов»—«Локомотив» 3:3

Костанца, 32; Писарский, 90+3; Гарре, 90+12 (пен.) — Пиняев, 30; Жемалетдинов, 62, 84

«Зенит»—«Сочи» 3:0

Родригао, 45+2; Изидор, 59; Мостовой, 89. Незабитый пенальти: Клаудинью («Зенит»), 53

ЦСКА—«Динамо» 2:3

Файзуллаев, 23; Заболотный, 40 — Бителлу, 7, 54; Тюкавин, 74

«Балтика»—«Спартак» 0:2

Хлусевич, 32; Промес, 88

«Оренбург»—«Ахмат» 1:1

Обухов, 50 — Агаларов, 65 (пен.)

«Урал»—«Краснодар» 3:1

Эмерсон, 30; Егорычев, 60; Каштанов, 86 — Кордоба, 21

«Рубин»—«Факел» 1:0

Безруков, 37

«Ростов»—«Пари Нижний Новгород» 1:0

Осипенко, 61 (пен.)

Турнирная таблица

ВНПМО
1. «Зенит»103333:1433
2. «Краснодар»95225:1332
3. «Динамо»77227:2128
4. «Спартак»83523:2227
5. «Крылья Советов»75434:2426
6. ЦСКА67329:2325
7. «Рубин»74516:2025
8. «Локомотив»67324:2225
9. «Нижний Новгород»63714:1521
10. «Ростов»55624:2720
11. «Урал»54718:2519
12. «Факел»54714:1819
13. «Оренбург»35817:2514
14. «Ахмат»34916:2213
15. «Балтика»331012:2312
16. «Сочи»311216:2810

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...