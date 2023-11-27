16-й тур
«Крылья Советов»—«Локомотив» 3:3
Костанца, 32; Писарский, 90+3; Гарре, 90+12 (пен.) — Пиняев, 30; Жемалетдинов, 62, 84
«Зенит»—«Сочи» 3:0
Родригао, 45+2; Изидор, 59; Мостовой, 89. Незабитый пенальти: Клаудинью («Зенит»), 53
ЦСКА—«Динамо» 2:3
Файзуллаев, 23; Заболотный, 40 — Бителлу, 7, 54; Тюкавин, 74
«Балтика»—«Спартак» 0:2
Хлусевич, 32; Промес, 88
«Оренбург»—«Ахмат» 1:1
Обухов, 50 — Агаларов, 65 (пен.)
«Урал»—«Краснодар» 3:1
Эмерсон, 30; Егорычев, 60; Каштанов, 86 — Кордоба, 21
«Рубин»—«Факел» 1:0
Безруков, 37
«Ростов»—«Пари Нижний Новгород» 1:0
Осипенко, 61 (пен.)
Турнирная таблица