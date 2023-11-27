Эрдоган и Раиси обсудили меры по продлению прекращения огня в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и гуманитарную помощь. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

«Эрдоган заявил, что Иран и Турция будут продолжать работать в единстве, чтобы сделать временное прекращение огня постоянным и достичь постоянного мира»,— говорится в сообщении. Лидеры поговорили о доставке помощи палестинцам в сектор Газа, а также меры для достижения постоянного прекращения боевого действия.

28 октября Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран не будет следовать предостережениям США, которые настаивают на невмешательстве Ирана в войну между Израилем и палестинским движением «Хамас». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что 90% бюджета «Хамаса» обеспечивает Иран.

С 24 ноября действует четырехдневное прекращения огня в секторе Газа, в течение которого Израиль и «Хамас» обмениваются заключенными палестинцами и заложниками. Президент США Джо Байден заявлял о планах убедить израильскую сторону продлить прекращение боевых действий. Боевики «Хамаса» говорили о готовности продлить гуманитарное перемирие.

Подробнее о реализации сделки — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Лусине Баласян