Новые дорожные ограничения вводятся в двух районах на юге и в центре Петербурга
Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения. Их введут в двух районах города начиная с 27 ноября, уточнили в ГАТИ.
В частности, во Фрунзенском районе Петербурга на один день 27 ноября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей движение транспорта будет закрыто по Грузинской улице у улицы Салова.
Предлагаемый объезд: Средняя улица, Волковский проспект и улица Салова.
В свою очередь, в Центральном районе из-за проводимых работ по установке фасадных лесов на период с 27 ноября по 18 декабря ограничивается движение по проезду вдоль дома 4 по Дворцовой набережной. Также с 27 ноября по 18 декабря движение в этой локации будет ограничено по Дворцовой набережной от Суворовской площади до набережной Лебяжьей канавки.
Кроме этого, в ГАТИ напомнили, что на срок до 14 октября 2024 года в центре Петербурга ограничено движение транспорта по набережной Лебяжьей канавки — от Дворцовой набережной до Миллионной улицы, а до 16 марта — по Миллионной улице от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади.
Ранее «Ъ-СПб» также писал о дорожных ограничениях, которые ввели с субботы, 25 ноября, в Петроградском и Центральном районах Петербурга.