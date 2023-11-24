Новые дорожные ограничения вводятся в Петроградском и Центральном районах

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала о планируемых ограничениях дорожного движения в двух центральных районах города. Они начнут действовать с 25 ноября, уточнили в ГАТИ.

В частности, в Петроградском районе Петербурга на период с 25 ноября по 5 августа 2024 года в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Петровской косе — на участке от Петровской площади до тупика.

В Центральном районе, в свою очередь, ограничения вводятся с 25 ноября 2023 года по 5 октября 2025 года — у дома 33 литера А по проспекту Бакунина. На этом участке будут вести работы по установке временных ограждений.

Ранее «Ъ-СПб» писал о новых дорожных ограничениях, которые ввели из-за ремонта в Выборгском районе Петербурга.

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