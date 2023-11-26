В Екатеринбург прилетел Superjet 100 в ливрее Государственного Эрмитажа

Самолет Superjet 100 в ливрее, с логотипом Государственного Эрмитажа и изображением скифского оленя прибыл из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, с 27 ноября по 3 декабря в Екатеринбурге пройдут Дни Эрмитажа. В центре «Эрмитаж-Урал» 29 ноября откроется выставка «Екатерина I — наследница дел Петра Великого», на которой представят около 150 экспонатов, связанных с жизнью жены Петра I и российской императрицы.

В выставочном центре «Эрмитаж-Урал» состоится открытие выставки одного шедевра «Каспар Давид Фридрих. Исполиновы горы» из собрания Государственного Эрмитажа. Каспар Давид Фридрих, юбилей которого отмечается в следующем году, — один из крупнейших мастеров немецкой романтической живописи.

Подобнее о Днях Эрмитажа и других культурных мероприятиях в Екатеринбурге на неделю читайте в обзоре «Ъ-Урал»

Василий Алексеев

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