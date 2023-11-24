Александр Розенбаум, Нонна Гришаева, «Затерянные птицы» и Дни Эрмитажа

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать Александра Розенбаума и музыкально-драматический спектакль по роману «Любовь во время чумы». В музеях — посетить несколько экспозиций в рамках Дней Эрмитажа в Екатеринбурге и сходить на лекцию Тимофея Чаплюка о Джиме Джармуше. В театрах — стать зрителями сразу двух премьер «Коляда-театра» — «Ночь игуаны» и «Когда в нас ударит молния». Подобнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Григорий Сиятвинда (второй справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Григорий Сиятвинда (второй справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерты

В Свердловской государственной академической филармонии 25 ноября состоится концерт «Затерянные птицы», который представляет собой музыкально-драматический спектакль «Любовь во время чумы» по мотивам одноименного романа Габриэля Гарсиа Маркеса. Это история о страстной любви, о жертвах ради нее. Музыкальным сопровождением станут произведения Астора Пьяццоллы и вокальное исполнение Нины Щацкой. Художественное слово возьмет актер Григорий Сиятвинда. Стоимость билета — от 2,8 тыс. руб.

В киноконцертном театре «Космос» 25 ноября состоится поэтический вечер Анны Егоян со специальной программой «Я могу тебя очень ждать» на стихотворения Эдуарда Асадова и Роберта Рождественского. Программа была создана совместно с музыкантом и композитором Ростиславом Халиковым. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец и композитор Александр Розенбаум

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Певец и композитор Александр Розенбаум

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В «Екатеринбург-Экспо» и МТС Live Холл 26 ноября состоится концерт Александра Розенбаума. Его музыка и стихотворения обладают необычайной глубиной, в каждой произведении есть свои мудрость, философия и тонкий смысл. Александр Розенбаум искренне беседует со сцены и создает в зале атмосферу, полную уважения, взаимопонимания и доверия. Стоимость билета на концерт — 4,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Ельцин-центре 26 ноября откроется выставка «На наш взгляд». Она будет рассказывать о самом президентском центре Бориса Ельцина, открывшемся 25 ноября 2015 года, и о том, что для сотрудников это не просто место работы. В основе выставки — фотографии, сделанные «для себя», личные сюжеты, связанные одной площадкой, одним временем и одной командой. В кадрах будет представлена будничная жизнь Ельцин-центра. Выставка продолжит работу до 17 декабря, вход на нее свободный.

В центре «Эрмитаж-Урал» к 300-летию Екатеринбурга в рамках Дней Эрмитажа 29 ноября откроется выставка «Екатерина I — наследница дел Петра Великого». На ней будет представлено около 150 экспонатов, связанных с жизнью жены Петра I и российской императрицы: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и научные приборы, большинство из которых происходит из Кабинета Петра Великого в Кунсткамере и Галереи Петра I в Эрмитаже. Экспозиция продолжит работу до 24 марта 2024 года. Стоимость полного билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой зал центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Большой зал центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 29 ноября состоится открытие выставки одного шедевра «Каспар Давид Фридрих. Исполиновы горы» из собрания Государственного Эрмитажа. Каспар Давид Фридрих, юбилей которого отмечается в следующем году, — один из крупнейших мастеров немецкой романтической живописи. Около 1835 года появилась композиция «Исполиновы горы», которая представляет собой собирательный образ местности у истока Эльбы. Тогда же картину приобрел дрезденский художественный союз, а после – разыграл ее в лотерее, по результатам которой обладателем пейзажа стал русский коллекционер Петр Дурново. Из его собрания в 1925 году картина была передана в Государственный Музейный фонд и затем — в Эрмитаж. Выставка «Исполиновы горы» продолжит работу до 24 марта 2024 года. В рамках Дней Эрмитажа в Екатеринбурге 30 ноября пройдет лекция Александры Коншаковой о Каспаре Давиде Фридрихе. Стоимость полного билета — 300 руб.

В Музее камнерезного искусства 29 ноября откроется выставка «Художники уральских заводов» в рамках проекта «Художественная культура уральских заводов конца XVIII — первой половины XIX веков», реализуемого с 2019 года. В центре внимания — изменения в культуре и искусстве горнозаводского региона после реформы 1861 года. В экспозиции объединены более 100 произведений из частных коллекций и фондов российских музеев: Государственного Эрмитажа, Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, Пермской художественной галереи, Свердловского областного краеведческого музея имени Клера, Музея истории Екатеринбурга, Екатеринбургского музея изобразительных искусств. На выставке представлены иконопись Невьянска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, произведения ювелирных мастерских, фаянсовых фабрик, художественное литье из чугуна и другие предметы. Выставка продолжит работу до 17 марта 2024 года. Стоимость полного билета — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 29 ноября состоится лекция Тимофея Чаплюка «Джим Джармуш: "никакая волна" музыканта-режиссера». Музыкант по призванию, Джим Джармуш стал режиссером, из-за чего его киноленты отличались музыкальностью. Саундтреки к фильмам Джармуша «Отпуск без конца», «Вне закона», «Мертвец», «Таинственный поезд» стали особо значимыми. О них и узнают слушатели на лекции. Стоимость билета на нее — 300 руб.

В Ельцин-центре 30 ноября откроется выставка «Сергей Дрейден. Моя жизнь в картинках». Сергей Дрейден — актер кино и петербургской театральной сцены, в жизни которого рисование всегда было неотъемлемой частью. Работу над ролью он начинал с изображения портрета своего персонажа. На открытии выставки будет показан короткометражный анимационный фильм «Еще раз!» и фрагмент из спектакля «Жизнь в театре» по пьесе Дэвида Мэммета в Театре на Литейном, в котором играл Сергей Дрейден. Выставка будет открыта до 17 декабря, вход на нее свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Спектакли

В «Коляда-театре» 28 ноября состоится премьера спектакля Николая Коляды «Ночь игуаны» по пьесе Теннеси Уильямс. Особенностью пьесы является то, что она не имеет богатой сценической судьбы в России. Все в ней — на полутонах, все в подтексте, все закрыто автором разными «рюшечками», узорчиками, цветочками. Будто бы люди говорят словами, чтобы скрыть свои чувства, что их раздирает от тоски, они ищут свое счастье, но говорят вовсе не об этом. Стоимость билета на спектакль — от 700 руб.

В Коляда-театре 28 ноября также состоится премьера постановки «Когда в нас ударит молния». Сюжет повествует о бабушке и Але, которые живут тем, что видят в телевизоре, той красотой и весельем. Однако в их мире — все серо и грустно. Это новая работа молодого актера и режиссера театра Ивана Федчишина. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 28 ноября состоится показ спектакля «Парфюмер» режиссера Людмилы Никитиной. Это история о человеке, который не умел любить и никогда не чувствовал любви. Он желает заставить людей полюбить его, и ради этого герой готов пойти на многое. Героиня без слов, используя сменяющиеся костюмы, хореографию и мимику, дополняет мысли персонажа. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киноконцертный зал (ККТ) "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Киноконцертный зал (ККТ) "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В киноконцертном театре «Космос» 29 ноября покажут спектакль «НЕслучайная попутчица» по пьесе Ольги Степановой «Москва-Владивосток». Сюжет постановки рассказывает о том, как компьютерный сбой в системе продажи железнодорожных билетов рушит планы бизнесмена на одиночное путешествие, настоящая и искренняя любовь рушит коварные планы его неверной жены. Спектакль представляет собой романтическую комедию или историю одного вагона. В ролях: Екатерина Волкова, Петр Баранчеев, Антон Фигуровский, Юлия Максимова, Максим Тураев, Сергей Шолох. В спектакле звучат авторские песни Екатерины Волковой. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

В Центре современной драматургии 1 декабря состоится премьера спектакля «Кто боится Вирджинии Вульф?». Для молодой пары — Ника и его супруги, забавы в компании уже пожилой пары Марты и ее мужа обернулись изгнанием бесов, где семейная жизнь одних, состоящая из вечных ссор, превращается в затянувшуюся игру без правил и принципов. Однако все грезы и вопросы разрушаются, а к утру остается единственный вопрос: «Кто боится Вирджинии Вульф?». Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса театра и кино Нонна Гришаева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Актриса театра и кино Нонна Гришаева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 1 декабря покажут спектакль «Шпионы навсегда» режиссера Александра Нестерова. Это история любви с элементами детектива против законов лирической комедии. По сюжету, двое уже не молодых мужчин, риэлтор и антиквар, случайно встречаются в доме загадочной незнакомки. Они все профессионалы своего дела. В ролях: Нонна Гришаева, Валерий Яременко и Александр Яцко. Стоимость билета — от 1,4 тыс. руб.

Подготовила Анастасия Таначева

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